Emily em Paris ensina como usar um look xadrez com perfeição

Emily em Paris é nova série da Netflix que conta a história de uma americana que decide viver na França. Além de uma história interessante, a série apresenta um desfile de looks muito bem elaborados que chamou a atenção do público e das fashionistas.

Um deles é o look xadrez que Emily usou de forma monocromática – investindo em duas tendências – e ainda destacando com uma boina vermelha. A personagem utilizada um blazer e uma bermuda com a mesma estampa e o resultado empolgou muita gente.

Amplamente utilizado no inverno, Emily mostra que é sim possível utilizar a estampa em outras estações de fora elegante.

Lembrando que há muitas estampas de xadrez que podem ser aplicadas em diferentes looks de forma exemplar. Para isso, basta dar um toque pessoal do seu estilo e investir na criatividade.

"Emily, uma jovem executiva de Chicago, consegue o emprego dos sonhos em Paris quando sua companhia adquire uma luxuosa empresa francesa de marketing, e ela será a responsável por repaginar a estratégia de mídias sociais. A nova vida de Emily em Paris está cheia de aventuras incríveis e desafios surpreendentes. Ela tenta conquistar os colegas, fazer novos amigos e lidar com novos romances".

