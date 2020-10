Dia das Crianças: Pernambucanas lança promoção de leve 4 e pague 3

A Pernambucanas lançou uma promoção para o Dia das Crianças em seu site. A loja está com uma ação de leve 4 e pague 3 em roupas infantis. Além disso, a empresa está oferecendo frete grátis para compras acima de R$100.

Brinquedos

A Ri Happy também está com boas ofertas para quem tem interesse em comprar brinquedos para o Dia das Crianças. As bonecas e acessórios está com 30% no segundo item de menor valor e com frete grátis para todo o Brasil.

Entrega rápida

Outra ação é o festival da massinha com 50% no segundo produto de menor valor. Americanas A Americanas também está com ação para o Dia das Crianças. A loja está entregando brinquedos em até 3 horas após a compra.

