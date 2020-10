Descubra os benefícios das sementes de chia para sua saúde e beleza

Desde o início do movimento fitness, as sementes de chia têm sido um ingrediente que não pode faltar. Nativas do México e da Guatemala, essas sementes eram um alimento básico para os antigos maias e astecas. Hoje, são consideradas um superalimento por suas amplas vantagens para a saúde e a beleza. Mas quais são, exatamente, os seus benefícios?

Elas estão cheias de nutrientes, mas não calorias

De acordo com o portal Nueva Mujer, a fibra presente nelas leva a maior saciedade e menor secreção de insulina. Basicamente, todas essas coisas significam menos peso corporal.

Em termos de cálcio, as sementes de chia são uma ótima fonte para quem não come ou bebe produtos lácteos, já que algumas colheres (sopa) fornecem quase 14% da medida diária para uma mulher.

Elas são uma fonte de energia livre de cafeína

Um de seus benefícios é a versatilidade. Basta adicionar uma colher (chá) de sementes de chia à sua garrafa de água, esperar cinco minutos para que absorvam o líquido e beber tudo.

As sementes lhe darão energia estável porque têm uma proporção equilibrada de proteínas, gorduras e fibras, o que significa que não causarão deficiências no açúcar do sangue.

Elas são ricas em antioxidantes

A ansiedade pode estar ligada a baixos níveis antioxidantes, pois eles reduzem inflamação e estresse oxidativo, que prejudicam a função cerebral.

Além de reduzir a ansiedade, os antioxidantes presentes nas sementes de chia proporcionam benefícios para deixar sua pele livre de rugas e apoiar o funcionamento do sistema imunológico.