5 dicas para limpar sua mente em tempos de pandemia

A mente humana é complexa e nunca para — nem mesmo quando dormimos. Hoje estamos mais estressados do que nunca pelo medo ao coronavírus. Por isso, o portal Nueva Mujer dá quatro dicas para limpar sua mente nesses tempos de pandemia:

Como limpar a mente

Pratique atividades

É comprovado que a realização de atividade física ajuda a fortalecer nosso sistema neural. Portanto, esta é uma prática que você deve incluir em sua rotina. Outra técnica antiga é o yoga. Embora seja uma atividade que começou no Oriente, existem atualmente centros em todo o planeta.

Condicione seu ambiente de trabalho

Nosso cérebro passa mais tempo do dia focado no trabalho. É por isso que nosso lugar para trabalhar também tem que ser adequado para limpar sua mente.

Se você trabalha em um escritório ou faz isso em casa, você deve se sentir confortável. Cuide disso com todas as suas necessidades, evite desordem e elementos que possam distrair sua concentração.

Aprenda a delegar tarefas

Muitas vezes pensamos que somos super humanos e queremos fazer tudo por nós mesmos. Você precisa saber que essa atitude não é boa em limpar a mente. Muito pelo contrário. Nós nos estressamos com tarefas que podemos muito bem ter delegado aos outros e muitas vezes estamos frustrados em não alcançar as metas propostas.

Aprenda a confiar que você não é a única pessoa que pode fazer as coisas direito. Aproveite as pessoas ao seu redor para ajudá-lo com os fardos que precisam ser feitos.

Dedique-se a si mesmo

Sua vida não deve se resumir ao trabalho e em cuidar da casa. Para limpar nossas mentes é saudável dedicar um dia para nos mimar. Aproveite esse tempo para fazer atividades que você gosta, como ler, dar uma volta ou fazer um tratamento de beleza.

Agora, mais do que nunca, devemos procurar maneiras de nos sentirmos relaxados e uma das melhores maneiras é nos dedicarmos a nós mesmos.