WhatsApp Web recebe atualização com novos ajustes

O WhatsApp Web, versão do app de mensagens para navegador, recebeu nesta semana uma atualização com novos ajustes.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update liberou três novidades para os usuários.

Primeiramente, um atalho do catálogo foi introduzido recentemente no iOS e Android, e o WhatsApp também adicionou o mesmo na atualização para Web/Desktop.

Além disso, o app lançou uma atualização para iOS, trazendo a opção ‘sempre’, para silenciar os chats (de forma eterna).

Como revelado, nesta atualização para Web/Desktop, podemos ver a mesma opção já habilitada. Por último, a popular plataforma habilitou os novos ícones de anexo. Confira postagem:

📝 WhatsApp Web 2.2039.9: what’s new?

• The "Always" option to mute your chats forever.

• Added the Catalog shortcut for business chats having a catalog.

• New attachment icons visible now.https://t.co/068xqvzqQ3

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 2, 2020