Tenha lábios grossos com esta máscara caseira de iogurte

Se você quer ter lábios mais grossos e carnudos, saiba que há uma máscara de iogurte para alcançar esse efeito e mantê-los hidratados. Afinal, o iogurte é um esfoliante natural e ajuda a eliminar células mortas, permitindo que você mantenha sua boca macia e com uma aparência “carnuda”.

Máscara de iogurte para ter lábios grossos

Ingredientes

1 colher (sopa) de iogurte simples

1 colher (sopa) de açúcar

Modo de preparo

É muito simples de preparar, basta pegar uma tigela e adicionar o iogurte e açúcar. Mexa até ficar homogêneo.

Modo de uso

Você deve aplicar a mistura nos lábios com uma escova de dentes ou você também pode fazê-lo com os dedos, fazendo movimentos circulares por 5 minutos. Remova a máscara com água e, em seguida, aplique o bálsamo labial de sua escolha ou óleo de coco.

Realize este procedimento duas ou três vezes por semana.