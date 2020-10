Tecnologia: Samsung inicia fabricação de fones de ouvido sem fio pela primeira vez no país

A gigante sul-coreana Samsung anunciou, nesta segunda-feira (5), o início da fabricação de fones de ouvido sem fio no Brasil pela primeira vez.

Como revelado pela empresa, por meio de comunicado, lançados em março deste ano e parte do Ecossistema Galaxy, os Galaxy Buds+ serão produzidos na fábrica de Manaus, no Amazonas.

Com o início da produção dos Galaxy Buds+ – nas opções Branco, Preto e Azul -, a Samsung aumenta a lista de wearables que estão sendo fabricados no Brasil.

“No fim de setembro, esse catálogo passou a contar com o novo Galaxy Watch3 e já possuía, desde junho, dispositivos como os Galaxy Watch Active2, o Galaxy Active e o Galaxy Fit E (preto e branco)”, detalhou.

Ainda de acordo com a empresa, os Galaxy Buds+ foram lançados em março, acompanhados da chegada do smartphone Galaxy S20. Eles oferecem som de alta definição com tecnologia AKG, clareza de áudio em chamadas e bateria com duração de até 11h para uma única carga, além de mais 11h com uma carga rápida direto no estojo.

Com informações da Samsung

