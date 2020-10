Os signos sensíveis que podem se transformar em pessoas duras

Alguns signos do zodíaco possuem muita sensibilidade, mas as decepções e obstáculos da vida ou com outras pessoas podem fazê-los se tornarem pessoas duras. Confira quais são:

Câncer

O canceriano pode ser muito sensível e chegar a depender profundamente do afeto das outras pessoas. Quando suas expectativas não são alcançadas, ele começa a esconder a própria sensibilidade e construir barreiras para que ninguém mais possa machucá-lo.

Escorpião

Por mais que se aprofunde nos mistérios e pareça ter muito poder, o escorpiano é sentimental e emocional. No entanto, sua desconfiança não o deixa expressar sua sensibilidade facilmente e as decepções podem torná-lo ainda mais esquivo e duro.

Virgem

Por mais que tenha uma base de pensamento lógico, o virginiano é sensível e pode se entregar completamente se realmente acredita em algo ou alguém. Quando não recebe de volta toda a consideração que entregou, este signo pode achar que ser duro é a única forma de se proteger.

Peixes

O pisciano registra muita informação e pode reagir a tudo aquilo do mundo exterior que acaba tocando-o, seja bom ou ruim. Ao ter a sensibilidade acionada de forma frequente, pode acabar preferindo endurecer e passa a ser racional, se distanciando das emoções.