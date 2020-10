Os signos que devem tomar decisões no amor com calma

Durante esta semana, alguns signos do zodíaco podem enfrentar energias turbulentas e devem tomar decisões com calma no amor. Confira quais são:

Áries

Você facilmente chegará ao limite e pode acabar se arrependendo de decisões precipitadas. Tente lidar com a energia intensa que o deixa mais sensível e querendo tudo do seu jeito; maneire e prefira resolver as coisas com calma. É preciso se conectar melhor com os sentidos e percepção para não agir sem pensar.

Câncer

Momento de visar manter a postura de calma e equilíbrio diante dos conflitos. Seja realista e prático para manter a paciência; ao analisar tudo desta forma, você conseguirá saber exatamente o que deve ser feito. Por mais que laços pareçam difíceis, devem ser tomados sem brigas.

Leão

Momento em que decisões precisam ser tomadas e você nem sempre receberá as respostas ou ajuda que esperava. A comunicação ajudará e será reveladora se você deixar que ela flua da melhor forma, sem cobranças e julgamentos. Abra os olhos para o que sua intuição tem a dizer.

Virgem

Momento em que a intuição pode falar alto ou terceiros serão responsáveis por revelar verdades que podem ser complexas. Entendimento e calma são imprescindíveis para que sua decisão seja a melhor. Aquilo que deve ir embora irá e será graças a sua reavaliação. Cuide de si!