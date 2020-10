Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 5 a 9 de outubro

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você tomará decisões para crescer no ambiente de trabalho e seu signo passará por um período de prosperidade esta semana. Você terá dias de grande estabilidade com seu parceiro e se sentirá muito seguro em seu relacionamento amoroso.

A doença de um parente pode chegar e você oferece apoio. Não tenha medo do que os outros vão dizer e ouse ser autêntico em tudo o que fizer. Você começa a cuidar melhor da saúde e isso valerá a pena.

Mudanças no trabalho ou em projetos. Tenha atenção e previna a infecção de garganta. Sua sorte aumenta na terça-feira com os números 03, 22 e 81; o azul atrai o sucesso. Um amor do passado pode falar coisas negativas de você; resolva essa situação para que não o afete mais tarde.

Touro

Haverá fortes mudanças em seu trabalho esta semana e serão dias de transformação para o seu signo. Você deve estar atento a todas as energias que se movem ao seu redor.

Seu signo é muito corajoso para tomar decisões e quase nunca se arrepende; por isso você sempre terá sucesso no trabalho. Um amor do passado espera que você volte, mas o melhor é fechar esse capítulo em sua vida.

Tenha atenção com as alergias, pois você estará com pouca defesa. Suas habilidades empresariais ou no trabalho se destacam. Você terá sorte na terça-feira com os números 06, 17 e 33. O azul claro aumenta a prosperidade.

Você deve controlar seu mau humor e não se sobrecarregar com as energias negativas de outras pessoas. Chegou o momento de conhecer alguém muito importante que iluminará o seu caminho para o sucesso. No amor, você conhecerá pessoas muito semelhantes e compatíveis.

Gêmeos

Pare de esperar pelo que não virá; saia e busque o seu sucesso. Você terá uma semana de desafios em todos os sentidos e as energias positivas o cercarão. Não hesite em tomar decisões de mudança.

Seu signo é explosivo por natureza e isso afeta seu amor e vida familiar. Então a partir de hoje, comece a se controlar e a não dizer palavras das quais você se arrependerá mais tarde.

Não procure tanto um companheiro e prefira deixar o destino surpreendê-lo com um amor compatível. Você vai conhecer alguém do signo de Áries, Gêmeos ou Capricórnio que pensará em relacionamento.

Cuide dos problemas de saúde e seu ponto fraco será a garganta. Você terá sorte no dia 5 de outubro com os números 09, 27 e 33. O vermelho ajuda a fortalecer a autoestima.

Deixe de lado o que é negativo na sua personalidade, como o egoísmo e orgulho. Estimule suas qualidades com senso de dever e humildade.

Câncer

Você faz pagamentos e fica em dia com suas dívidas. Controle suas compras e comece a economizar. Nesta semana, mudanças importantes estão chegando em seu ambiente de trabalho e seu desempenho é reconhecido.

Cuidado com problemas legais e questões judiciais; seu signo pode ter estes problemas. Não caia em provocações. A sorte chega com os números 01, 22 e 78. Uma viagem a trabalho ou para fechar um projeto pode surgir.

Haverá muita paixão ao seu redor e você sairá com pessoas, mas sem compromisso firme. Trabalhe para ser uma pessoa melhor e cuidar de si em primeiro lugar.

Seu lado negativo pode ser a falta de disciplina, então concentre-se em alcançar seus objetivos com foco. Sua inteligência o levará ao sucesso. Livre-se de pessoas que só o procuram quando querem algo de você.

Leão

Momento de pressa em resolver as situações. Seu signo é responsável e é por isso que se pressiona para cumprir as obrigações. Você paga dívidas e recupera a vida financeira.

Você está em seu estágio de transformação e mudanças positivas; seja um líder sem medo e inseguranças. Você permanece estável com o seu parceiro, mas deve ter atenção com a fidelidade; um amor proibido surgirá em sua vida.

A sorte chega até você com os números 07, 45 e 60. Use a cor branca para atrair abundância. Seu signo vive para experimentar emoções e criar novas formas aproveitar a vida; é bom viver intensamente! Apenas concentre-se em cuidar da sua saúde com responsabilidade.

Virgem

Esta será sua semana de triunfos em todos os sentidos; aplique-se para começar o que você tem em planos. No seu ambiente de trabalho você recebe uma avaliação e tenta colocar tudo em ordem; mantenha a sua atitude profissional.

Renove-se começando a cuidar da saúde e da energia em geral; seu ponto fraco é a indecisão, pois ele traz muito estresse e o debilita. Você fará algumas compras para si, mas deve focar apenas no necessário.

Tenha cuidado com roubo ou perda. Procure não ser vítima de fofocas, especialmente no trabalho; não traia a confiança dos outros e evite problemas. A sorte chega na terça-feira com os números 04, 30 e 55.

Libra

Você vai atualizar assuntos importantes e fazer o pagamento das suas dívidas. Não tem nada de ruim em ser bem administrado. Você participará de reuniões em seu trabalho para mudanças.

Sua capacidade de resolver problemas no devido tempo o tornará um grande líder. Seus números da sorte serão 04, 11 e 17. Pinte seu quarto ou mova a mobília para que as energias positivas estejam fluindo em sua casa. Você pode viajar devido ao trabalho.

Tenha atenção com os problemas de ansiedade e cuide da saúde mental. Você manda algo para o conserto. No amor é muito difícil para o seu signo expressar seus sentimentos, por isso você pode ter problemas com seu parceiro, mas lembre-se que o amor se demonstra também de forma prática e não só com palavras.

Escorpião

Você estará com energias intensas e deve evitar cair em provocações ou reagir com raiva, especialmente no trabalho. Tente se aplicar e não deixe nada pendente; resolva tudo com calma.

Você faz alguns pagamentos importantes. A alimentação mais saudável e exercícios irão contribuir para você se sentir com mais energia e disposição em muitos aspectos.

Você atrai a sorte com os números 05, 08 e 99; o vermelho e o branco atraem a fortuna. A semana será de triunfos em tudo o que você desejar fazer de coração; apenas não caia na presunção e na arrogância para que as energias positivas fiquem com você por mais tempo. Momento positivo para mudanças de emprego ou seguir a diante com os planos de um negócio.

Sagitário

Você vai colocar ordem em tudo que fizer esta semana. Você é perseverante e sempre alcança seus objetivos, apenas tenha cuidado com a sua instabilidade sentimental; sua paixão motiva suas emoções e humor.

Se você não está bem com seu parceiro, é melhor repensar a relação ou partir para algo mais estável; apenas tente ser cauteloso. Uma mudança de emprego atraente pode surgir. Você paga suas dívidas e começa a economizar.

Seus melhores números são 07, 25 e 86 e sua cor da sorte é o azul claro. Hora de cuidar melhor da alimentação e pensar em como ser mais saudável. Um amor do signo de Virgem, Capricórnio ou Peixes pode entrar na sua vida.

Capricórnio

Você continuará com relações importantes para avançar em seu ambiente de trabalho e ser mais profissional no que propõe. Você irá a reuniões de trabalho e pode ter mudanças, então tente estar muito atento.

Você é astuto e inteligente, por isso não tenha medo de assumir a liderança ou estudar. Em questões amorosas, você deve ter cuidado e aprender a ser paciente com seu parceiro; se afaste de ciúmes desnecessários.

Você terá sorte com os números 02, 18 e 79. O verde ajuda a atrair abundância. Um amor do passado espera que você volte e um familiar pede seu apoio para resolver um problema, que pode ser financeiro. Você vai viajar em breve; pode ser para um negócio ou novo projeto.

Aquário

Você terá surpresas agradáveis ​​esta semana e finalmente recebe uma proposta interessante no trabalho. Você vai pagar as contas.

Você é constante e disciplinado em tudo o que faz, mas deve ter em mente que, ao ser perfeccionista, você é teimoso e orgulhoso, por isso deve se controlar.

Dois amores ao mesmo tempo podem movimentar a sua vida amorosa em breve. A sorte chega na quarta-feira com os números 04, 16 e 89. O vermelho atrairá a abundância.

Prepare-se para alcançar seus objetivos e não se esqueça de cuidar da saúde para ter energia. Seu signo é compatível com Áries e Escorpião. Cuidado redobrado com o que você assina.

Peixes

Você terá sorte esta semana no trabalho e com novos projetos. Lembre-se de ser tenaz e inteligente e não hesitar para procurar aquele trabalho melhor remunerado.

Seu signo pode ser extremista em tudo o que faz e também no amor; você dá tudo e quando deixa de amar passa a odiar. Seja mais justo com seus sentimentos e não dê tudo desde o início para que depois você se sinta tão desapontado.

Você retoma sua rotina e administra seu tempo melhor. A sorte chega na quinta-feira com os números 04, 33 e 61, e o branco é ideal para atrair abundância.

Um amor do signo de Capricórnio ou Virgem deseja ter algo mais formal. Não se deixe enganar por pessoas que só querem usá-lo; seu tempo vale a pena e você deve saber gastá-lo com quem merece.