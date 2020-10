Experimente estes tratamentos de beleza noturna para deixar sua pele e cabelo impecáveis

Sabemos que, durante um dia pesado entre trabalho, família e vários compromissos, você não tem tempo para tratar sua pele e cabelo. Mas que tal um tratamento noturno que poderia ajudar você enquanto dorme?

Agora é possível graças a essas dicas que funcionam durante toda a noite, listadas pelo portal Nueva Mujer, e deixam sua pele e seu cabelo impecáveis:

Tratamento noturno para acne

Em uma tigela, adicione 4 colheres (sopa) de gel de babosa e 3 gotas de óleo de coco. Misture bem e aplique na acne. Deixe agir durante a noite.

Tratamento noturno para pele radiante

Misture 4 colheres (sopa) de gel de babosa, 1 colher (sopa) de qualquer óleo essencial e ¼ colher (sopa) de pó de cúrcuma em uma tigela. Uma vez misturado, aplique uma pequena quantidade e massageie seu rosto até que ele seja absorvido.

Tratamento noturno para cabelos grossos e brilhantes

Combine 1 xícara de suco de cebola com ¼ de xícara de gel de babosa e cerca de 10 gotas do seu óleo essencial favorito. Aplique no cabelo e cubra com uma toalha durante a noite. Enxágue com água morna e shampoo pela manhã.

Tratamento noturno para sobrancelhas grossas

Misture 2 colheres (sopa) de óleo de rícino, 2 gotas de óleo de alecrim e 2 gotas de óleo essencial de sua escolha. Usando uma escova de rímel limpa, escove levemente as sobrancelhas e certifique-se de que todos os fios sejam cobertos com esse óleo.