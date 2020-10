O final do ano está cada vez mais próximo, e com isso vêm as mudanças de visual que vários de nós fazemos. Para mudar nossa aparência e destacar nossos melhores atributos, é necessário considerar mudar o tom do nosso cabelo. Isso pode nos ajudar a iluminá-lo, dar-lhe dimensão, volume e brilho.

Se você está procurando inspiração para uma mudança de visual, então você deve conhecer as tendências primavera–verão 2020. Este ano, ao contrário do anterior, nos afastamos dos contrastes óbvios e voltamos aos looks mais naturais que ajudam a destacar a beleza dessa pele.

Cores de cabelo que serão tendência ao longo do final do ano

Cobre

Dirty brunette

Loiro acinzentado

Mogno

Chocolate