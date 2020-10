Battle royale: boletim Liga Brasileira de Free Fire 3ª etapa - Semana 7

A Semana 7 da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) aconteceu no último final de semana e terminou com uma rodada incrível da SS E-Sports, que fez a trinca e assinou o seu melhor dia na competição.

Como revelado pela Garena, FURIA, Black Dragons e GOD também apareceram na 14ª rodada, que terminou com o Santos ainda na liderança, apesar da diferença mínima de 19 pontos em relação a Black Dragons, que segue na briga pela primeira colocação.

“A equipe de OTremBB, inclusive, foi um dos destaques do sábado. Além da dobradinha, foi o time que mais pontuou e melhor se colocou na maioria das quedas. No mesmo caminho que os Dragões, quem também se destacou no primeiro dia foi a SS, que também fez o BOOYAH! duas vezes, fechando cinco no total”.

“KaBuM! e-Sports, que tenta fugir do rebaixamento, Team Liquid e RED Kalunga foram os outros times que triunfaram na 13ª rodada”, detalhou. Confira como ficou a tabela atualizada da LBFF:

Reprodução

Realizada totalmente online e com transmissão no YouTube e na BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, a competição reúne as melhores equipes do Brasil, na disputa pelo título e por vagas para o Free Fire Continental Series (FFCS), torneio continental que acontece em 21 de novembro.

Ainda de acordo com informações da Garena, com premiação total de R$ 100 mil, a LBFF Série A reúne os 18 times da elite do Free Fire, que se enfrentam em seis quedas por dia, entre os mapas de Purgatório, Bermuda e Kalahari.

Com informações da Garena

