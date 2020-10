Fãs de Harry Potter poderão passar a noite na ‘sala comunal da Grifinória’

Uma casa de campo de Liverton, no interior da Inglaterra, recriou os dormitórios e salão comunal da Grifinória, casa onde o famoso personagem Harry Potter e seus amigos moravam, na escola de Hogwarts.

E o melhor de tudo é que os fãs do bruxo podem passar uma noite nos aposentos da Grifinória pelo módico preço de 50 libras (cerca de R$ 360).

Assim como nos livros de Harry Potter, os fãs dormirão em camas de madeira com dossel em quartos decorados com as cores da casa, vermelho e dourado, e as camas, assim como nos filmes, têm cortinas vermelhas para garantir a privacidade.

Na Sala Comunal, uma grande lareira de pedra e sofás vermelhos de pelúcia convidam os hóspedes e se reunirem com outros ‘pottermaníacos’.

Reprodução

No banheiro, detalhes que remetem ao 'Cálice de Fogo', quando Harry Potter entra no banheiro dos monitores, com pias douradas em formas de concha e vitral representando uma sereia loira.

Mais informações podem ser conseguidas no site North Shire. (Com Mirror)