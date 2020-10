A dica simples para fazer com que o abacate amadureça mais rápido

O abacate já foi muito julgado por sua taxa de gordura. No entanto, é um alimento que gera muitos benefícios para a saúde, como redução da pressão arterial, redução do colesterol e reduz o hormônio do estresse.

O ideal no momento de preparar algo com o abacate é que ele esteja maduro, mas uma refeição mais saborosa. Mas ao comprar no mercado pode ser que ele ainda não esteja no ponto. Felizmente, há uma dica interessante para agilizar o processo.

Você também pode se interessar em:

De acordo com o portal “247 Tempo”, a recomendação é colocar o abacate dentro de uma sacola de papel junto com uma banana.

“A banana ajudará a produzir gás etileno, o que agilizará o processo de amadurecimento. (Se você quiser retardar o processo de amadurecimento, coloque o abacate na geladeira)”, explica a publicação.

LEIA TAMBÉM