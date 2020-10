Cortes de cabelo em camadas voltam com tudo na primavera; estas são as opções mais modernas

Embora eles nunca tenham ido embora completamente, nesta primavera voltam com tudo: os cortes de cabelo em camadas.

De acordo com o portal Nueva Mujer, isso só pode ser uma fonte de felicidade, porque dá mais volume aos cabelos finos e lisos, enquanto aqueles com juba abundante serão capazes de controlá-los.

No entanto, uma coisa que você deve saber é que a moda será orientada por cabelos longos, o que vai variar é a forma.

Tipos de cabelo

Por exemplo, se você tem cabelos finos ou esparsos, é preferível que você corte de cabelo em camadas de forma reta, porque eles vão ajudá-lo a disfarçar a escassez.

Por outro lado, se for um cabelo muito abundante o ideal é desfilar as pontas para remover o peso das raízes de acordo com a maneira mais conveniente para o tipo de rosto, explicaram os especialistas.

Não é à toa que o estilo shaggy proliferou que tem muito movimento, fluidez e camadas superiores que combina perfeitamente com sua franja e aparência jovem.

Cabelo encaracolado

Para cabelos encaracolados, eles também são mais do que válidos, pois darão mais forma aos seus cachos, tornando-os mais controláveis quando se trata de pentear. O importante é selecionar as camadas estrategicamente.

Claro que também é um aliado para quem não quer passar muito tempo na frente do espelho se vestindo todas as manhãs, já que eles criam aquele visual muito sexy e natural que só requer o apoio dos dedos.

Se o cabelo curto é o seu estilo, saiba que ele ainda é válido, especialmente se você quiser curar o cabelo depois de tanto dano.