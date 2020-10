A cor que pode despertar algo especial em cada signo do zodíaco

Cada cor tem o poder de atrair algo especial para cada signo do zodíaco. Confira o que os tons podem despertar em você:

Áries

As cores intensas e quentes, como vermelho, amarelo e laranja, além da mistura de cores costuma entusiasmar o ariano.

Touro

O taurino pode se sentir em casa com o verde e o marrom, que transmitem tranquilidade e podem ajudar a afastar a timidez.

Gêmeos

Tons de azul, cinza e marrom podem despertar a curiosidade deste signo, que deseja apreciar e descobrir novas nuances, especialmente quando elas se misturam entre si.

Câncer

Cores como lilás e rosa podem trazer relaxamento para este signo que ativa facilmente seus sentimentos e sentidos.

Leão

O leonino gosta de cores que reluzem, como o dourado, prateado e amarelo. Para eles, isso também expressa elegância e podem atrair o ritmo de festa.

Virgem

Cores da natureza como a do bambu, madeira e palha ajudam este signo a se sentir conectado com uma parte de si que nem sempre é acessada: a das coisas simples e sem muitos segredos.

Libra

Os tons de terra e as texturas confortáveis e claras como a do algodão fazem com que este signo se conecte com a felicidade e recordações belas.

Escorpião

O escorpiano se sente ainda mais seduzido e atraído por tons mais escuros de cores fortes, como o vinho, preto brilhante, etc.

Sagitário

Cores que remetem a natureza, como o verde, azul e tons de madeira fazem com que este signo se conecte com sua essência livre e aventureira.

Capricórnio

As cores e aromas cítricos podem despertar o lado mais divertido e despreocupado deste signo, assim como tudo que remete a terra e o mar. Ele gosta de se sentir conectado com o que o rodeia.

Aquário

Os tons de azul e roxo podem trazer a sensação de entusiasmo e pertencimento que o aquariano deseja. Essas cores remetem a perfeição que ele sabe que existe, mas muda constantemente.

Peixes

Cores como o rosa e azul turquesa tendem a fazer os piscianos se conectarem ainda mais com os próprios sentimentos e profundidade.