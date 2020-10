5 modelos de ventiladores e circuladores para aliviar o calor

Pelo Brasil inteiro, as médias de temperaturas estão batendo recordes nas cidades. Esta semana, São Paulo viu os termômetros apontarem 37,1 graus centígrados, a segunda maior temperatura da história na capital paulista, ao mesmo tempo em que Cuiabá bateu seu recorde ao superar 44 graus três vezes no mesmo dia.

Segundo o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o principal motivo da onda de calor fora de época – que também alcançou Belo Horizonte e Rio de Janeiro, ambas com temperaturas próximas a 36 graus – é o crescimento do número de queimadas em todo o país. Somente na Amazônia, formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins, houve um aumento de 60% nas queimadas. Já no Pantanal, houve um crescimento de 180% em relação a 2019.

Mesmo com a chegada das frentes frias previstas para o próximo mês, a tendência é de manutenção do calor com pequenos períodos de refresco. O momento não poderia ser melhor para pensar na compra de um ventilador ou circulador de ar que, além de mais baratos, são mais ecológicos do que os climatizadores e ar-condicionados. Selecionamos os 5 modelos mais vendidos do comércio eletrônico brasileiro para você conferir:

1. Mondial Ventilador Maxi Power 3 Velocidades 30 cm 6 Pás





Este é o modelo mais vendido do e-commerce da Amazon. Ele vem com grades desmontáveis facilitando a limpeza do produto, botão de fácil acionamento para movimento oscilante na direção horizontal, ajuste de inclinação e incrível hélice de 30cm com 6 pás. Compre a partir de R$ 92,90.

2. Circulador de ar 30 cm Premium Mondial





Com grande vazão de ar, ele tem 60 watts de potência, ajuste de 3 velocidades, grade giratória e segura que oferece proteção total não permitindo o contato com a hélice, exclusiva hélice de 30cm com 6 pás, alça para transporte e porta fio. Compre a partir de R$ 154,19.

3. Cadence Ventilador Coluna Turbo Conforto Preto e Cinza 127V





Design exclusivo, pensado para o seu conforto desenvolvido para o verão brasileiro. Com belo design, montagem rápida e alta potência, chegou o companheiro do seu verão. Com potência de 126w e versatilidade o pedestal, ele fará o calor ir embora. Compre a partir de R$ 189,00.

4. Ventilador de teto Aires Ventisol Branco





Possui pás em plástico mais leves e aumentam a vida útil do motor, com facilidade na hora da montagem, pintura do motor e haste com tratamento que evita corrosão. Compre a partir de R$ 189,90.

5. Mondial Circulador Torre Premium Preto





Tem baixo consumo de energia, segurança e grande vazão de ar, ele vem com função timer de até 120 min, controle de velocidade permite a escolha ideal da velocidade do ar, grade segura oferecendo proteção total não permitindo o contato com a hélice, ajuste de 3 velocidades além de ser super silencioso. Compre a partir de R$ 287,83.

