5 aparadores de barba para quem aderiu ao visual da moda

Faça um teste: olhe as fotos do perfil dos seus amigos no Facebook e descubra quantos deles não usam barba. Há boas chances de serem minoria. Do estilo lenhador aos modelos com a linha da barba meticulosamente desenhada, os homens aderiram em massa à moda. Mas qual a melhor escolha: homem com barba ou não? Os especialistas, que vão desde seu barbeiro favorito até seu clínico geral, destacam prós e contras de adotar ou não o modelo.

Considere aderir ao visual se você quer:

1) ter aparência séria e respeitável

2) evitar infecções na pele do rosto.

3) proteger a garganta.

4) aliviar a asma e problemas respiratórios.

5) ficar mais atraente.

Mas pense duas vezes se você:

1) tem a barba falhada ou rala.

2) tem preguiça de cuidar.

3) ela te envelhece demais.

4) tem um corte de cabelo que não combina com barba.

5) infelizmente não fica bem de barba.

Selecionamos 5 aparadores para quem tem barba – e também para quem prefere não ter. Confira:

1. Aparador de Barba Philips OneBlade Cinza Chumbo Verde Limão





Vem com 2 pentes, possui 1 velocidade e é bivolt. É o novo aparelho da Philips que permite manter uma barba perfeita ou barbear-se sem machucar a pele. É à prova d’ água e pode ser utilizado na pele seca ou molhada. Compre a partir de R$ 159,99.

2. Aparador Pelos Multigroom Philips





Com 7 funções e 1 velocidade, tem lâminas auto afiadoras e é totalmente lavável. Tem função de pelos do nariz e orelhas. Inclui sete pentes de 1 a 7 mm. Compre a partir de R$ 139,00.

3. Barbeador Gama Italy 3 Lâminas Bivolt





Possui três lâminas rotativas e flutuantes em aço inoxidável. Com lâminas de 0,1 mm de espessura mantém 100% da performance de corte, garantindo um barbear visivelmente mais rente. Acompanha cabeça aparadora multifuncional e 4 pentes guia para alturas de corte diferentes. é equipado com display de led com indicador de carga e acompanha base carregadora e organizadora de acessórios. Bivolt com bateria de 70 minutos e é à prova d’água. Compre a partir de R$ 199,00.

4. Kit 2 Máquina Kemei de Acabamento e Corte de Cabelo e Barba





Este é um kit com duas máquinas para quem quer fazer o serviço completo – cabelo e barba. Recarregáveis e modernas. Compre a partir de R$ 400,00.

5. Barbeador Philips Aquatouch série 5000





Para uso a seco ou molhado, com aparador de precisão, cabeça flexível em 5 direções, 30min de uso/ 8h de carga. É um modelo mais caro, mas muito eficiente para quem prefere (ou precisa) fazer a barba todos os dias. Compre a partir de R$ 480,31.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.



