3 sucos de frutas e legumes para ajudar a reduzir a celulite

A celulite está no corpo de todas as mulheres e, embora aprendamos a nos aceitar como somos, também é válido buscar melhorar nossa aparência.

No entanto, por conta própria, eles não farão muita mudança. Então você deve acompanhá-los com atividade física, uma dieta equilibrada e ficar longe de maus hábitos, como fumar ou consumir álcool.

Suco de cenoura

Essa mistura se destaca por ter um poderoso efeito saciante, explica o portal Nueva Mujer. Também graças às propriedades hidratantes de seus ingredientes reduz a pressão arterial, melhora a circulação e elimina toxinas.

Ingredientes

1 maçã

½ pepino

2 cenouras pequenas

1 beterraba

1 xícara de água

Modo de preparo

Descasque todas as frutas e legumes — exceto a maçã. Leve-os para o liquidificador e bata até obter um suco homogêneo.

Suco de abacaxi

Em combinação com o gengibre, entre todos os sucos, ele vai ajudá-lo a eliminar a retenção de fluidos.

Ingredientes

2 fatias de abacaxi

1 colher (sopa) de gengibre ralado

1 xícara de água

Modo de preparo

Primeiro, você deve fazer um chá com o gengibre e deixá-lo descansar por alguns minutos. Em seguida, processe-o com o abacaxi e a água no liquidificador.

Suco de melão

Além de seu rico sabor por sua combinação exótica, é potente em vitamina C, o que ajuda a melhorar a aparência da pele e fortalece o sistema imunológico. Seus frutos são refrescantes e ricos em água, então diga adeus à celulite.

Ingredientes

8 morangos

1 xícara de água

suco de ½ laranja

2 fatias de melão

Modo de preparo

Misture todas as frutas e adicione a água e o suco de laranja até estar pronto para beber.