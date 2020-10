WhatsApp: nova função que será liberada para Android e iOS

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha no desenvolvimento de novos recursos para os usuários da popular plataforma.

E entre as novidades lançadas, exclusivamente para testadores nesta semana, contamos com uma modificação importante.

A plataforma está ocultando ícones de voz e videochamadas em bate-papos com contas de empresas verificadas.

Os ícones ainda estarão disponíveis se o usuário tocar no ícone do perfil no chat e na lista de contatos. Confira a mudança:

WABetaInfo

Em outros casos, os chats de empresas terão um único botão de chamada: quando tocado, é possível escolher o tipo de ligação.

Como revelado pelo site WABetaInfo, se a empresa configurou um catálogo, um atalho também será adicionado na barra de navegação.

Além disso, também foram liberadas outras novidades para os sistemas Android e iOS. Contamos tudo neste link.

