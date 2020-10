Os signos que podem ser totalmente o contrário do que demonstram

Alguns signos do zodíaco podem ser bem diferentes da fama que possuem ou do que costumam demonstrar para as outras pessoas. Confira quais são:

Touro

A fama de teimoso e de interessado apenas pelas coisas boas da vida persegue este signo, mas no fundo o taurino pode ser muito simples e cuidadoso com o que realmente é importante< o amor, a tranquilidade e as pessoas queridas. Ele pode dar o melhor de si pelos outros.

Gêmeos

Este signo pode parecer relaxado e mais interessado nas pessoas do que nas coisas superficiais. No entanto, ele guarda um lado que pode ser muito ambicioso e também materialista. Isso acontece principalmente nas fases mais imaturas.

Virgem

O virginiano pode parecer muito simpático e centrado, mas ele guarda muitos problemas pessoais que o traumatizaram por mais tempo do que deveria. Ele tende a ter dificuldade em mostrar debilidades e sua postura estável esconde bem um interior abalado.

Peixes

Por trás da fragilidade que muitos acham que ele possui, existe uma força que pode decidir algo e nunca mais voltar atrás. Ele pode perdoar muitas às vezes, mas chega um ponto que pode se transformar em alguém duro e racional para se adaptar as dificuldades que a vida coloca no seu caminho.