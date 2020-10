Cortes de cabelo encaracolado para um visual elegante e prático

Seguindo as novas tendências de beleza de cada ano, pode ser complicado se você é uma garota de cabelo encaracolado, já que nem todos os estilos têm a capacidade de lhe dar a estrutura e o volume que você precisa para parecer jovem e moderna.

É por isso que procuramos cortes de cabelo longos e encaracolados que, além de ajudá-lo a renovar sua aparência, se tornou o favorito de celebridades e influenciadores.

Também é importante notar que qualquer um desses estilos pode ser acompanhado pelo seu efeito de cor preferido, pois isso vai ajudá-lo a iluminar as áreas mais próximas do seu rosto e dar dimensão e movimento às ondas naturais do seu cabelo.

Cortes de cabelo encaracolado

Corte assimétrico

Bob

Corte reto

Lob com franja

Shag