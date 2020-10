5 curiosidades sobre as almofadinhas nas patas dos cães

Aquelas almofadinhas fofinhas que dão vontade de apertar nas patas de nossos cães são chamadas de coxins e funcionam mais ou menos como nossas plantas dos pés.

Além da dar apoio ao animal, elas possuem uma pele espessa composta por queratina e gordura que protegem a pata do animal,

Veja algumas curiosidades sobre essas almofadinhas e cuidados que devemos ter:

1 – São antitérmicas

A camada extra de gordura torna as patas dos cães mais resistentes ao frio, por isso muitos cachorros podem inclusive andar na neve, mas pode sofrer queimaduras, com bolhas e até feridas se o animal pisar no chão muito quente

2 – Cães suam pelos coxins

Patas de cachorro possuem glândulas de suor que ajudam a controlar a temperatura do corpo dos cães, mas a boca é o principal canal de resfriamento do animal

3 – É necessário hidratá-las

Com o tempo, as almofadas começam a ressecar por causa do piso onde andam, geralmente calçadas e asfalto, por isso de vez em quando é necessário hidratar os coxins.

4 – Chulé

Dependendo dos cuidados com o pet e do equilíbrio da temperatura, essas almofadinhas ficam úmidas e podem ter proliferação de micro-organismos, gerando mau cheiro.

5 – Não são todas iguais

Os coxins nas patas dos cachorros variam de acordo com a raça em largura, forma e comprimento para se adequar ao ambiente, como os galgos, que tem patas com os dedos centrais mais compridos para atingirem velocidades maiores.