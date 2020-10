Para um almoço delicioso: macarrão cremoso com 3 ingredientes

Pensando no próximo almoço? Você pode fazer de forma simples e com apenas 3 itens. Confira a receita do macarrão cremoso do blog “3 Ingredientes”.

INGREDIENTES:

2 xícaras de leite

2 xícaras de macarrão (tipo conchinha)

1 xícara de queijo cheddar (preferencialmente o branco, mas pode ser feito com o amarelo também)

MODO DE PREPARO:

Em uma panela média, leve o leite para aquecer em fogo médio.

Adicione o macarrão e cozinhe por cerca de 20 minutos, mexendo sempre até que a massa do macarrão esteja al dente.

Desligue o fogo e adicione o cheddar.

Mexa até que o queijo esteja derretido e a massa esteja coberta por igual.

Se você quiser um pouco mais cremoso, adicione mais leite.

Coloque sal a gosto.

