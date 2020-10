Os signos que podem tomar péssimas decisões no amor este fim de semana

Durante este fim de semana, alguns signos do zodíaco podem tomar decisões controversas que não beneficiarão em nada no amor. Confira quais são:

Áries

A vontade de novas emoções e ir atrás de mudança pode fazer você se precipitar no amor. Aqueles que enfrentam dificuldades no relacionamento podem ficar ainda mais inquietos e buscar prazeres impulsivos que trazem problemas para o compromisso. É melhor usar esta energia com calma e pensar em fazer boas mudanças, não complicar tudo ainda mais.

Gêmeos

Este é um momento de atrair olhares e isso também pode significar chamar a atenção de pessoas do passado. Encerrar ciclos e conversar sobre o que não ficou claro pode ajudar a seguir em frente, mas isso deve ser feito sem ferir terceiras pessoas. Chegou a hora de aprender a valorizar os compromissos.

Leão

Os dramas e estresses podem causar um desequilíbrio emocional que afeta o relacionamento. Lembre-se de que exigir algumas coisas pode parecer justo no momento, mas depois acabam apenas gerando mais conflitos. É importante apostar no diálogo e saber ceder; nem tudo pode ser feito apenas do seu jeito.

Capricórnio

Aspectos do amor e relacionamento podem deixar você em dúvida. Questionamentos tendem a surgir nos momentos menos indicados, acompanhados também de diálogos difíceis. Evite os aumentar os desentendimentos com palavras e ações impulsivas. Lembre-se que você pode virar o jogo a seu favor ao pensar duas vezes e não cair no nervosismo.