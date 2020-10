Máscara de ovo e abacate para remover linhas de expressão

Com o passar dos anos, é normal que linhas finas e rugas comecem a aparecer. Mas você pode disfarçá-las e removê-las com uma máscara caseira.

É um remédio de abacate com ovo, muito eficaz para hidratar a pele no contorno dos olhos e fazê-la parecer mais suave e brilhante naturalmente.

O ovo dá um efeito botox na pele e fornece nutrientes essenciais perfeitos para rejuvenescer.

O abacate tem ácidos graxos que impedem que os raios solares danifiquem a pele, criando uma barreira protetora.

Máscara de ovo e abacate para remover linhas finas

Ingredientes

1 ovo

1 colher (sopa) de óleo de abacate

Modo de preparo

Basta bater o ovo com um garfo e, em seguida, adicionar o óleo de abacate até conseguir uma mistura homogênea.

Modo de uso

A primeira coisa a fazer é remover a maquiagem e lavar o rosto, evitando que algum resíduo fique. Aplique a máscara com um pincel no contorno dos olhos e deixe agir por 20 a 30 minutos. Então, remova-o com água e pronto.

Repita esse processo duas vezes por semana antes de dormir.