Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em outubro de 2020

Áries

O décimo mês do ano será de renascimento em todos os sentidos. Você receberá novas propostas de trabalho e projetos; basta analisar bem tudo que é proposto.

Se você está em um relacionamento, entenda que o amor não acaba, mas pode se transformar; se não se sentir mais apaixonado, passe um tempo sozinho para aclarar as ideias. Os solteiros podem conhecer alguém especial do signo de Leão, Libra ou Capricórnio.

Tenha atenção com os problemas nervosos e nas costas, relaxe e continue com o exercício moderado. Às vezes você passa por situações fortes e dolorosas, mas seu signo é feito para resistir a todas as provas da vida.

Tenha cuidado no trabalho, pois você enfrentará conflitos. Nos seus melhores dias do mês, você terá muita energia positiva.

Touro

Outubro é um grande mês e você entra em uma fase de metamorfose, o que ajuda a renovar todas as suas energias. Sentimentos conflituosos e problemas hormonais podem desequilibrá-lo, por isso tente cuidar da sua saúde física e mental.

Uma proposta para um negócio pode surgir. Você começa a economizar e terá notícias muito boas em questões jurídicas. Este é o momento de se libertar de aspectos negativos.

Os solteiros serão muito procurados por novos amores do signo de Escorpião ou Peixes. No trabalho, haverá mudanças e podem ser de superiores.

Gêmeos

Momento de boas notícias, especialmente no trabalho. As boas energias tomam conta, por isso recomendo caminhar ou estar em contato com a natureza para que sua energia se fortaleça.

No amor você terá dúvidas com o seu parceiro e não saberá se continua ou não um relacionamento. É preciso tomar decisões e definir o que sua vida amorosa precisa. Os solteiros terão muitas aventuras com pessoas do signo de Áries, Sagitário ou Aquário.

Não discuta mais com seus colegas de trabalho e se afaste de fofocas para não se sentir sobrecarregado com energia ruim. Em seus melhores dias do mês, você mostrará toda a boa atitude para receber boas energias e alcançar o sucesso.

Câncer

Você vai analisar o que acontece agora e as lições de vida que o fazem valorizar mais o que tem. Tente entender que todo problema sempre terá uma solução.

Neste mês de outubro você terá surpresas nos negócios ou crescimento econômico, então comece a economizar para o seu futuro. Cuidado com a fofoca e não caia nas provocações dos outros.

No amor você é muito intenso e sempre quer controlar tudo, mas é melhor agir com confiança e calma. Você terá reuniões de trabalho para mudanças na estratégia.

Você enfrentará processos judiciais ou burocracias, mas tudo ocorrerá bem. Nos seus melhores dias do mês, as oportunidades que você precisa para ter sucesso virão para você.

Leão

Seu signo é regido por bons caminhos e em outubro chegará a oportunidade de um novo emprego ou negócio. Basta ser discreto com seus comentários e não falar dos seus objetivos para qualquer pessoa, pois seu signo é perseguido pela inveja.

Você estará em dúvida entre dois amores que o manterão confuso e sem saber o que fazer, mas é preciso ouvir os seus sentimentos e não se deixar levar por interesses financeiros ou superficiais. Você faz compras para sua casa.

Alguém de um antigo emprego pode entrar em contato; seu signo deixa bons amigos no local de trabalho. Controle o seu ciúme ou raiva, pois a base de qualquer relacionamento é a confiança.

Em seus melhores dias as energias positivas estarão do seu e sua data de nascimento pode servir como números da sorte.

Virgem

Você mudará seu modo de pensar e ser neste mês de outubro, controlando seus impulsos para atingir seus objetivos. As energias positivas estarão do seu lado e você conseguirá novos contratos ou trabalhos.

No amor você duvida do seu parceiro e não sabe se quer continuar no relacionamento, pois o seu signo precisa ter certeza de tudo o que o cerca e se nesta situação isso não ocorrer. É melhor você relaxar e começar com pessoas mais compatíveis com o seu signo assim como Câncer ou Capricórnio.

Cirurgias terminam bem. Você paga a mensalidade de algo ou se planeja para iniciar um curso. Durma mais e melhor durante a noite para ter uma maior vitalidade durante o dia.

Libra

Em outubro sua energia positiva se reinventa e te fortalece para iniciar um novo ciclo em sua vida. Você terá muitas comemorações e presentes surpresa que o farão se sentir muito bem.

Tenha atenção com as dores nas costas ou no pescoço. Neste mês você terá oportunidades de crescimento em sua profissão ou negócio e tomará decisões drásticas, porém necessárias para que seu destino mude para melhor.

Você terá sorte em assuntos amorosos e a pessoa ideal virá até você. Um amor do signo de Áries ou Gêmeos vai procurar por você ou falará sobre ter algo mais sério. As oportunidades virão até você.

Escorpião

Você alcançará o que sempre almejou como negócio próprio ou mudança de emprego, só procure não dizer suas coisas para todos, pois nem todo mundo gosta de você realmente e pode sentir inveja.

Está na hora de economizar. Pare de procurar aquele amor que não está mais ao seu lado e se envolva com pessoas mais compatíveis com o seu signo como Virgem, Capricórnio ou Áries.

As energias positivas estarão do seu lado, por isso tente se vestir com cores claras. Alguém pedirá dinheiro emprestado. Às vezes, seu signo é dramático e leva as questões simples para o lado pessoal, então tente relaxar e deixe tudo fluir.

Sagitário

Este mês sua energia se esgotará com problemas que você não conseguirá resolver facilmente, especialmente relacionado ao trabalho e aos negócios.

Você recebe um diploma ou inicia um mestrado ou curso. Você recebe dinheiro extra. Você resolve uma ação judicial a seu favor. Você entra em um curso relacionado a animais ou línguas.

Não busque aquele amor que não é para você, às vezes você se coloca em obstáculos para não ser feliz; deixe esse tipo de pessoa que só o machuca. Sextas e domingos serão bons dias para você.

Seu signo está sempre em busca do amor ou do companheiro ideal, e neste mês você pode ter algo especial ou consolidar um relacionamento com alguém do signo de Áries, Gêmeos ou Leão.

Capricórnio

Outubro será um mês de renascimento para o seu signo! Você terá um novo começo em tudo o que fizer e deixará para trás todas as coisas negativas que o machucam, especialmente aquele amor tóxico ou apenas com interesses financeiros.

Você terá mudanças positivas ao seu redor. Não diga mais não ao amor; sua melhor compatibilidade será com o signo de Leão ou Áries. Um amor do passado vai procurá-lo, mas tente não voltar.

O branco vai te ajudar a aumentar sua energia positiva. Seus dias de fartura são terça-feira. Seu signo é autêntico, por isso precisa ser independente. Evite discutir, porque você ofende ao dizer a verdade; controle-se. Você ganha um grande prêmio.

Aquário

Você terá 31 dias de autoaprendizagem em todos os sentidos. Esta é uma fase de terminar tudo o que começou e ser mais profissional; então organize suas ideias e faça tudo o que tiver em mente.

Você sente falta daquela pessoa especial, mas é melhor deixá-la para trás e não ser tão controlador em seus relacionamentos. A abundância virá até você.

Use o vermelho para ter mais força. Solteiros encontrarão um amor do signo de Capricórnio, Virgem ou Escorpião que será muito compatível.

Você vai viajar a trabalho ou a negócios. Seu signo é muito realista e você acredita apenas no que pode ver, mas não pode se esquecer do cuidado espiritual. Comunique-se com sua intuição e se conecte com a espiritualidade.

Peixes

Outubro será de dedicação total à sua vida profissional, mas é preciso ter cuidado com a inveja e se afastar de pessoas negativas. Você recebe uma recompensa financeira pelo seu trabalho.

Você vai se apaixonar de novo e pode ser por alguém signo de Áries, Virgem ou Libra que será muito compatível com você e trará muita felicidade, apenas evite o ciúme.

Você saberá de uma gravidez familiar que lhe trará muita felicidade. Se você for mulher, é preciso ter atenção com problemas hormonais e, se for homem, é necessário estar atendo com doenças sexualmente transmissíveis.

A felicidade virá para você nos seus melhore dias. Você precisa se divertir com seu parceiro da melhor maneira.