Atualização beta do WhatsApp para Android conta com 4 novas funcionalidades

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou uma nova atualização para o sistema operacional Android, elevando a versão para 2.0.201.10.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update libera 4 novas funcionalidades para os usuários. Confira todos os detalhes:

Mais privacidade

A plataforma habilitou um recurso chamado ‘always mute’ (sempre mudo – em tradução livre), uma nova opção que substitui “1 ano” ao silenciar um chat.

Com isso, o usuário poderá finalmente silenciar um bate-papo para sempre. A novidade é liberada de forma gradativa.

Versão business

O WhatsApp está ocultando ícones de voz e videochamadas em bate-papos com contas de empresas verificadas.

O ícones ainda estarão disponíveis se o usuário tocar no ícone do perfil no chat e na lista de contatos. Veja:

WABetaInfo

Gerenciamento de arquivos

A plataforma começou a lançar a nova interface de gerenciamento de arquivos e suas ferramentas, sendo de forma gradativa.

Edição de imagens

Por último, o aplicativo de mensagens também lançou o recurso ‘media guidelines’ (termo em inglês).

A novidade permite facilmente alinhar adesivos (stickes) e texto no momento de editar imagens, vídeos e GIFs. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.201.10: what’s new? WhatsApp is enabling 4 features today! • Always Mute, to mute chats forever.

• No Calls for Verified Businesses.

• Media Guidelines.

• New Storage Usage UI and tools.https://t.co/rbtFdaf1ms — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 1, 2020

LEIA TAMBÉM: