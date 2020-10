Alimentos que você precisa comer para prevenir o câncer de mama

Existem muitos alimentos que ajudam a prevenir o câncer de mama. Hoje, vamos apresentar quatro dos mais importantes, para que você os adicione em sua dieta.

Segundo o portal Nueva Mujer, de acordo com estudos, esse tipo de câncer ocorre nas mamas e geralmente se desenvolve silenciosamente. Isso os motivou a pesquisar alternativas preventivas para as mulheres.

Alimentos contra o câncer de mama

De acordo com as recomendações da famosa dieta mediterrânea, comer alimentos saudáveis e ricos em nutrientes poderia reduzir o risco de câncer de mama em 30%. Isso foi corroborado pelo Grupo Espanhol de Pesquisa do Câncer de Mama (GEICAM) em colaboração com o Instituto Carlos III de Saúde.

Aqui estão os quatro alimentos, considerados os principais para prevenir essa doença:

Azeite

Por meio de pesquisas com mais de 4 mil mulheres por volta dos 5 anos de idade, o uso de azeite poderia ajudar a reduzir a chance de câncer de mama em 28%.

Colocar quatro colheres (chá) desse tipo de óleo, extra virgem, em cada refeição ajuda a reduzir 5% de calorias em todos os alimentos.

Brócolis

Este vegetal ajuda você a remover substâncias tóxicas do seu corpo. Também faz com que as células cancerígenas sejam removidas dentro do corpo.

O brócolis contém outros componentes que podem parar o processo de proliferação celular, especialmente nos estágios iniciais do câncer de mama.

Recomenda-se consumir cinco ou mais porções por semana. Foi até provado que pode reduzir o tamanho dos tumores em qualquer lugar do corpo.

Açafrão

Tem efeitos anti-inflamatórios, que permitem que as células cancerígenas sejam removidas ou reduzidas. Também é considerado como um dos antioxidantes que não devem faltar em nossa dieta diária.

A cúrcuma é geralmente consumida como um curativo, líquido ou grosso. Pode ser a substituição perfeita para molhos como maionese ou até mesmo vinagrete.

Nozes

Elas fornecem ácido fólico e vitamina B6 ao corpo humano. E, de acordo com estudo publicado no Journal of the National Cancer Institute, uma dieta rica nesses nutrientes reduz as chances de desenvolver câncer de mama.

Por outro lado, as nozes também são ideais para mantê-lo saudável. É aconselhável consumi-las pelo menos uma vez por dia.