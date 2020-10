WhatsApp: nova funcionalidade que será liberada em breve para os usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp enviou uma nova atualização beta para o sistema operacional Android, elevando a versão para 2.20.201.9.

O update traz correções de bugs e melhorias. Além disso, a plataforma começou a lançar um novo recurso para vários usuários.

É a nova interface e ferramentas do gerenciamento de arquivos, como revelado pelo site especializado WABetaInfo.

A seção foi completamente redesenhada, dando agora mais detalhes úteis. Confira todos as melhorias:

A novidade (gerenciamento de arquivos) é lançada de forma gradativa para os usuários beta. E será liberada para todos em uma atualização futura. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.201.9: what’s new?

• WhatsApp is finally rolling out the new UI for Storage Usage and its management tools!https://t.co/wpkVo9i4yq

NOTE: The roll out is slow, so be patient if the feature is not enabled for you.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 29, 2020