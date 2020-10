Suco de maçã verde e gengibre para começar o dia com energia

Os três ingredientes principais deste suco são cúrcuma, gengibre e maçã verde. Este último não só lhe dará aquele impulso de energia que você precisa para começar sua manhã com tudo, mas vai deixar um brilho natural em seu rosto e refrescar você.

As propriedades do gengibre e da cúrcuma não só complementarão a função energética do ingrediente anterior. Eles também lhe dão uma grande vantagem: alta temperatura corporal para mantê-lo aquecido, mesmo se você beber o suco frio.

Deixamos a receita, disponibilizada pelo portal Nueva Mujer, para você se deliciar com essa bebida saborosa.

Ingredientes

2 maçãs verdes descascadas e picadas

¼ de gengibre

½ colher (sopa) de cúrcuma

1 xícara de gelo

1 xícara de água

1 colher (sopa) de mel

Modo de preparo

Tudo o que você tem que fazer para desfrutar deste suco saboroso cheio de energia é colocar todos os ingredientes em um liquidificador, certificando-se de que o gelo permaneça para cima. Misture bem e você já tem um bom suplemento para começar sua manhã com tudo.