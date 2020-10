Projeto 'Leia para uma criança': a partir de hoje (1) você já pode pedir os dois livros gratuitos

A partir desta quinta-feira, 1 de outubro, é possível fazer o cadastro no site do Itaú para pedir gratuitamente os dois livros físicos que fazem parte do projeto "Leia para uma Criança". A iniciativa visa incentivar a leitura para crianças em todo o país e seleciona dois livros, anualmente, destinados ao público de 0 a 6 anos de idade.

As obras são escolhidas por meio de um edital público e passam pela curadoria de especialistas em literatura infantil e organizações da sociedade civil, entre vários outros críticos. Os escolhidos deste anos são: "A visita", da autora e ilustradora Antje Damm, e "Com que roupa irei para a festa do rei?", do autor e colunista da Canguru News, Tino Freitas, e da ilustradora Ionit Zilberman.

Para Tino, ter uma de suas obras eleita nesse projeto “representa uma alegria selvagem, pelo reconhecimento da qualidade literária do livro e pelo mesmo ter passado por várias etapas de seleção e diferentes leitores críticos". Entrevista à Canguru News, ele destacou a importância do projeto por oferecer "a oportunidade, para muitos, de formar uma pequena biblioteca em sua casa. E isso também é transformador."

'Como tem rei no mundo!'

O escritor conta que a ideia de escrever o livro – que foi feito em texto rimado e fala de reis, animais e uma grande festa – surgiu num passeio pelo centro de sua terra natal, Fortaleza. "Percebi algumas lojas cujo nome remetiam a algo como O Rei dos Parafusos, O Rei das Panelas etc… Pensei: – Como tem rei no mundo! E a isso seguiu outro pensamento: – Muita gente deseja ser rei! Pensei que uma festa repleta de personagens que seriam reis por um momento caberia bem no olhar curioso do leitor-criança", comenta Tino, que é também jornalista e contador de histórias.

O projeto, que tem apoio do Itaú Unibanco, comemora 10 anos desde sua criação em 2020, e a expectativa é que sejam distribuídos 3,6 milhões de exemplares. Desde 2010, já foram entregues mais de 57 milhões de livros físicos gratuitamente, ajudando a difundir 26 títulos infantis.

Livros digitais para baixar

Além dos livros físicos, no site do projeto é possível acessar e ler com as crianças diversas obras em formato digital. A página já conta com 15 títulos, entre os quais, "O menino e o foguete", de Marcelo Rubens Paiva, e "O cabelo da menina", escrito por Fernanda Takai. A partir de 1 de outubro, estarão disponíveis mais dois títulos digitais que foram inspirados em textos de alunos vencedores da 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro: "Da janela de Minas", de Nicole Rodrigues e Florentino, e "O apanhador da acalantos", de Beatriz Pereira Rodrigues.

"A iniciativa, vencedora do Prêmio Jabuti em 2019, é mais do que distribuir livros. Ao longo desses anos, mostramos o quanto é importante a leitura de um adulto para uma criança, estimulando a participação da família na educação de seus filhos desde os primeiros anos", destaca a superintendente do Itaú Social, Angela Dannemann.

Lives com leituras para crianças todos os sábados de outubro

A partir de 10 de outubro, todos os sábados do mês da criança, haverá uma sessão de leitura de um dos livros digitais da coleção. Para a mediação da leitura, foram convidados profissionais de saúde, artistas e especialistas de outros ramos. Os dois primeiros já confirmados são o médico e escritor Drauzio Varella, que abre a sequência de lives no dia 10, com a leitura de "Superprotetores" e a cantora Gaby Amarantos, que fará a leitura de "A flor que chegou primeiro", no dia 17 de outubro.

Saiba mais aqui.

Peça agora os livros

Qualquer pessoa pode pedir os 2 livros de 2020 pelo site www.euleioparaumacrianca.com.br

As obras contam com versões acessíveis em braile e com fonte expandida. Outros livros também podem ser solicitados pelo WhatsApp (11 98151-1078) para leitura em formato "pdf".

