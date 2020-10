Cafezinho perfeito: a dica Masterchef para conseguir um sabor suave

A equipe do portal “Bright Side” investigou algumas dicas de Masterchef para conseguir comidas e bebidas muito mais saborosas. Entre suas descobertas, por exemplo, é possível seguir uma recomendação para conquistar um cafezinho perfeito.

De acordo com a publicação, adicionar uma pitada de sal e de canela no pó de café, no momento de passar, “ajuda a deixar o sabor mais suave, enquanto a canela serve para realçar o aroma do café e aumentar sua vitalidade”.

