Os signos que podem deixar de ser solteiros em outubro

Alguns signos do zodíaco podem se encontrar no amor e deixar de ter o status de solteiro em outubro. Confira quais são:

Áries

Seu poder de atração aumenta e será difícil passar despercebido! Além desta energia, você começa a ficar mais receptivo a novos relacionamentos e pode tomar iniciativas importantes na vida amorosa. Um interesse amoroso antigo pode ficar solteiro e voltar a procurá-lo; o orgulho é a única coisa que pode atrapalhar.

Touro

O jogo pode virar ao seu favor e alguém novo o surpreenderá. Interesses amorosos que já existem também podem decidir dar um passo importante e oficializar as coisas. Os sentimentos são intensos e a conexão ficará cada vez mais significativa. Maus entendidos já não atrapalham e são resolvidos de uma vez.

Sagitário

Uma reconciliação com um relacionamento do passado chegará, no qual ambos falarão da ruptura e do fim deste ciclo. Mágoas ficam no passado e alguns podem decidir voltar a tentar fazer o relacionamento funcionar. A entrega será gradativa e a felicidade pode encher seus dias de novas emoções. Tenha cautela e não queira ser a pessoa perfeita; tudo deve ser equilibrado.

Peixes

A chance de conhecer alguém especial é grande. A convivência, mesmo que a distância, irá aproximando-os mais e mais. As intenções do outro podem ser mais sérias e ele investirá na conexão dessa forma. Quando você der uma oportunidade para esta conexão, a comunicação aumentará e terminará em algo mais sério.