O conselho para cada signo finalizar setembro da melhor forma

Setembro está chegando ao fim e cada signo receberá um conselho para terminar esta fase e iniciar outubro da melhor forma. Confira:

Áries

Momento de aproveitar a clareza e tirar conclusões que ajudem agora e também no futuro próximo. Isso o ajudará a ter mais tempo para planejar e descobrir novas oportunidades.

Touro

O cotidiano é real e deve ser feliz, pois é uma grande parte da nossa vida. Pense como delinear dias mais construtivos, mas sem ansiedade; não estamos sempre no controle.

Gêmeos

Momento de deixar os arrependimentos para trás; é inevitável passar por algumas coisas e o importante é não deixar que o que é ruim se torne um círculo vicioso. Devemos começar a trabalhar e fazer um esforço extra, com criatividade e otimismo.

Câncer

Dê atenção às habilidades adormecidas que podem ajudá-lo a suportar momentos difíceis ou incrementam sua sabedoria. É importante buscar a força que você ganhou ao superar problemas no passado.

Leão

Muitas vezes as frustrações devem ser expressas para serem liberadas, mas esta não é a única alternativa. Trabalhar a mente e ter uma postura positiva pode ajudar a atrair o melhor.

Virgem

Neste momento, o melhor é desenvolver ao máximo a capacidade de adaptação ao que a realidade de cada dia entrega, sem tentar tomar as rédeas conforme a nossa vontade. Isso fará com que tudo se torne menos complexo.

Libra

A vida é uma mudança constante e permanente. Apegar-se a um estado, porque estamos acostumados com ele, é uma ilusão, assim como tentar manter o que precisa ir embora é um desperdício de energia.

Escorpião

Em tempos de adversidade, as ideias e imaginação podem fazer você se dar bem. Conecte-se com esse seu lado instintivo e intuitivo para encontrar as melhores soluções e superar os obstáculos que virão.

Sagitário

Qualquer mudança positiva é perceptível. Desfrute-a com discrição e deixe que o fardo seja aliviado, apenas tenha cuidado para não compartilhar isso com pessoas que possuem inveja de você. É melhor ser feliz sem gritar aos quatro ventos e colher os frutos do seu próprio sacrifício.

Capricórnio

Momento de aproveitar as possibilidades e ter iniciativa para estar à frente nas situações mais adversas. Você lida com a realidade como ela é e não se deixa iludir por fantasias, algo que pode ser muito positivo.

Aquário

A melhor atitude é ser objetivo na análise que deve ser feita da situação, com os pés no chão e equilíbrio. Ilusões devem ser deixadas para depois da "tempestade". Você tem que se aproximar do presente, do aqui e agora, o resto não conta.

Peixes

Tudo o que é material se desmorona e se decompõe; as ideias, fé, conhecimento, sabedoria, tudo que pode enriquecer nosso espírito ficam. Momento de reflexão para desvendar o que vivemos e reorganizar nossas prioridades.