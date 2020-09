5 dicas para ensinar cães a fazerem xixi no local certo

Cachorro novo em casa é sempre motivo de muita alegria, principalmente para as crianças, mas com os cães vêm também responsabilidades e alguns desafios.

Uma deles é ensinar o filhote a fazer xixi no lugar correto, o que no começo parece uma tarefa bastante ingrata, já que eles teimam em marcar a casa toda.

Mas ao contrário do que muitos pensam, o treinamento só exige duas coisas: paciência e repetição.

Segue 5 dicas para ensinar seus cães a fazerem xixi no lugar certo:

1 – Reserve tempo

Nos primeiros dias do cachorro em sua casa, reserve um tempo para acompanhar sua rotina e ensiná-lo a fazer no local correto sempre que perceber que ele está com vontade. Como vai saber? Prestando atenção!

2 – Paciência

Não adianta brigar, gritar e ameaçar, os cães não entendem a linguagem humana e não conseguem associar a agressividade ao erro. Esfregar a cara do pet no xixi também não vai ensiná-lo.

É necessário repetir várias vezes a ação de levá-lo ao local adequado para fazer suas necessidades e recompensá-lo.

Reprodução

3 – Reforço positivo

A melhor forma de treinar seu cachorro é através do reforço positivo. O que seria isso? Casa vez que seu pet fizer suas necessidades no local correto deverá ser recompensando imediatamente para que criar associação. Mesmo no início, quando você o levar ao local e ele fizer o xixi corretamente, dê um snack para ele.

4 – Tapetes higiênicos

Os tapetes higiênicos realmente ajudam os cães a fazer suas necessidades sempre no mesmo local, e associado a eles, há produtos cujo odor estimulam os cães a fazerem seu xixi no tapetinho. É um poderoso aliado, além de ser higiênico para os donos e para os cachorros

5 – Elimine os odores

Cães usam o olfato e escolhem o local onde farejam cheiro de xixi ou cocô para fazerem suas necessidades. Sempre que seu cão fizer no local errado, limpe bem o chão com produtos adequados para eliminar qualquer odor.