WhatsApp Web: confirmado novo recurso que vai utilizar leitor biométrico do celular

Já está confirmado um novo recurso do aplicativo WhatsApp que vai utilizar o leitor biométrico do smartphone.

Conforme revelado pelo site WABetaInfo, está em desenvolvimento uma função que permite a criação de uma nova sessão na Web usando a impressão digital.



Se o dispositivo tiver um leitor biométrico, o usuário poderá confirmar sua identificação antes de criar uma nova sessão na Web do app de mensagens.

Como detalhado, não existe um caminho alternativo se o dispositivo não contar com o leitor.

O novo recuso de privacidade (uma etapa a mais de segurança) consta em uma recente versão beta para o sistema Android e será liberado em breve. Confira:

I'd like to clarify the second news.

If the device has a fingerprint sensor, you will be able to confirm your identify before creating a new WhatsApp Web session, in a future build.

There is no track for an alternative if your device hasn't that sensor. https://t.co/Qmwz43dqh7

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 19, 2020