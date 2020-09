A virtude que mais chama a atenção e atrai de cada signo do zodíaco

De acordo com a personalidade de cada signo do zodíaco, sempre existe uma virtude que acaba chamando a atenção e atraindo alguém mais do que normal. Confira:

Áries

O ariano irá se sentir especialmente atraído por pessoas que mostram sua determinação. Quanto mais clara as ideias e garra do outro, mais ele irá se impressionar.

Touro

A atenção do taurino será chamada por aqueles que são tranquilos e decididos. As pessoas que parecem ter o controle e sabem como agir acabam sempre o atraindo.

Gêmeos

O geminiano se sentirá atraído por pessoas que são populares e conseguem ser facilmente ouvidas pelos demais. Ele acaba encantado quando a capacidade de atrair a atenção dos outros é demonstrada.

Câncer

O canceriano ficará impressionado com aqueles que possuem um certo controle das suas emoções e não tem medo de abordá-las.

Leão

O leonino se sentirá atraído por aqueles que sabem dar uma boa primeira impressão e possuem a capacidade de cair no gosto dos outros facilmente.

Virgem

O virginiano admira as pessoas que passam segurança em suas palavras e ideias. Ele se sente ainda mais atraído quando a segurança é nata.

Libra

O libriano se sente atraído por aqueles que parecem gostar e aproveitar tudo o que fazem. Esse tipo de otimismo o impressiona facilmente.

Escorpião

O escorpiano gosta de pessoas que possuem uma energia forte e marcante, por mais que sua personalidade não seja a mais simples de lidar.

Sagitário

O sagitariano se sentirá atraído por aqueles que são animados e vão atrás daquilo que quer. A capacidade de conquistar chama a sua atenção.

Capricórnio

O capricorniano irá se impressionar com pessoas que compartilham sabedoria e ambicionam. Ele se sente atraído por quem almeja mais.

Aquário

O aquariano se sentirá mais atraído por pessoas que não tem medo de ser diferente e expressam sua autenticidade na aparência.

Peixes

A atenção do pisciano é chamada por pessoas que possuem um discurso de superação e não tem medo de parecer vulneráveis.