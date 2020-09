Tecnologia: Samsung anuncia chegada de Galaxy Tab A7 e Galaxy Fit2 no Brasil

A Samsung apresentou nesta segunda-feira (28) dois novos lançamentos para reforçar ainda mais o Ecossistema Galaxy: chegam ao mercado brasileiro o novo tablet Galaxy Tab A7 e a nova fitness band Galaxy Fit2.

Como revelado pela empresa, os lançamentos se destacam pelo design e por especificações que foram aprimoradas, como baterias mais potentes, telas maiores e novos recursos. Confira:

Galaxy Tab A7

O aparelho foi projetado para pessoas que buscam realizar atividades, profissionais ou de lazer, de forma simples e prática. Com bordas menores do que em versões anteriores e duas opções de cores metálica: Grafite e Dourado, ambas com bordas pretas.

“Em comparação com o Galaxy Tab A10.1, lançado em 2019, a espessura ficou 7% menor e a tela ficou maior, passando para 10.4”, melhor preparada para conteúdos em proporção 16:9. A memória RAM passa a ter 3GB – com 64GB de armazenamento interno – e a câmera frontal foi transferida para ficar centralizada com o tablet na horizontal, pensando em melhorar o desempenho em chamadas de vídeo. A bateria do Galaxy Tab A7 foi outro item aprimorado e ganhou 14% de capacidade em relação ao modelo anterior citado acima”, detalhou.

Reprodução

Ainda de acordo com as informações, em vez de contar com apenas duas saídas, o novo tablet da Samsung tem sistema Quad Stereo Sound. A presença da tecnologia Dolby Atmos ainda é capaz de aprimorar as experiências mesmo quando o tablet é sincronizado com caixas de som bluetooth ou com fones de ouvido sem fio como o Galaxy Buds Live. Preço sugerido: R$ 1.999 LTE / R$ 1.799 Wi-Fi

Galaxy Fit2

O Galaxy Fit2 é voltado para iniciantes em atividades físicas e pessoas que estão em busca de uma rotina mais saudável. “A pulseira tem duas opções de cores: Preto e Vermelho. O display, produzido com vidro em simetria 3D, agora tem 1.1” e brilho aprimorado, permitindo uma visualização mais fácil das informações. Ao todo, são 75 tipos de mostradores de tela para a escolha do usuário”, detalhou.

Reprodução

Ao falar em bateria, a duração é de até 21 dias após uma carga completa. Após dez minutos de atividades, o Galaxy Fit2 identifica as ações e passa a reunir dados sobre essa prática. São cinco tipos de leitura automática – caminhada, corrida, treinos funcionais, simuladores de caminhada e simuladores de remo, além de outros 90 exercícios que podem ser configurados pelo usuário.

Ainda de acordo com as informações, o Galaxy Fit2 ainda tem sensores para verificar o nível de estresse do usuário e reage indicando exercícios de relaxamento. A fitness band da Samsung é resistente à água – para até 50m de profundidade, com certificação para 5 ATM. Preço sugerido: R$ 379,00

Com informações da Samsung

