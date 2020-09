Os signos que podem ter atitudes controversas nos relacionamentos em outubro

Alguns signos do zodíaco podem decidir tomar caminhos bem controversos na vida amorosa e relacionamentos durante o mês de outubro. Confira quais são:

Áries

É preciso ter cuidado para não culpar o parceiro pelas carências que apenas você possui e não sabe como suprir. Isso pode causar indecisões, conflitos e o envolvimento precipitado em triângulos amorosos. Lembre-se de que os sacrifícios também devem ser feitos por você, mas de forma responsável. Não se abandone mais e recupere o autocuidado! Quem o ama de verdade, também quer vê-lo bem.

Libra

É possível que você insista em uma conexão complicada ou em um triângulo amoroso. O apego faz você se sentir ainda mais sozinho e procurar a companhia de pessoas que o machucam. Os limites serão colocados e isso talvez o pegue de surpresa. Comunique-se e não tenha medo de colocar um ponto final em situações difíceis. Chegou a hora de seguir em frente e buscar o cuidar melhor de si e dos próprios sentimentos.

Sagitário

Você começa a chegar ao limite com algumas situações e pode se afastar do parceiro. Deixar que tudo se derrube passa a ser uma opção, pois você começa a ambicionar o novo. É importante se comunicar com o coração e não deixar a raiva colocar ainda mais tensão em tudo. O processo de compreensão sobre esta situação ainda não terminou.

Peixes

Discussões e conflitos geram conversas profundas. A comunicação com alguém fora do relacionamento – do passado ou um novo interesse – pode gerar dúvidas sobre o que você sente e o que realmente quer construir no amor. É possível que muitas atitudes sejam mantidas escondidas do parceiro.