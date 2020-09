O truque que oferece praticidade para fazer o purê de batata

Um vídeo chamou atenção dos amantes da culinária no TikTok. É que a @simonelima471 ensinou um truque que oferece praticidade para fazer o purê de batata.

Segundo ela mostra no vídeo, não é necessário descascar as batatas para fazer o purê. Basta cozinhá-las com cascas. Isso porque ao colocar elas no espremedor, o utensilio irá retirar a casca de forma simples.

