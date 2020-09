Conheça os 5 estágios do amor e por que a maioria das pessoas só chega ao 3º

Relacionamentos amorosos podem ser complicados. Às vezes, podemos acreditar que temos relações inabaláveis e, sem perceber, a chama apaga sem entendermos as razões. O portal Nueva Mujer explica como funcionam as 5 etapas do amor, segundo a psicologia.

Foi o psicólogo Joe Diamond quem alegou que o amor (e, especificamente, os relacionamentos dos casais) tem cinco estágios. No entanto, a maioria só chega ao terceiro. A teoria é baseada em um processo de conhecimento que passamos com a pessoa por quem nos apaixonamos.

No entanto, essas etapas nem sempre são concluídas devido às decepções que vêm quando conhecem certas características da pessoa.

Estas são os cinco estágios do amor:

Paixão

É a parte mais feliz e bonita da relação. Emoção e endorfina dão um efeito de felicidade que você pode acreditar que seja para sempre. É um processo em que a ilusão de planos de convivência toma conta de nossos pensamentos.

Início do relacionamento

Nesse período, cria-se um vínculo mais íntimo. Certas responsabilidades são estabelecidas específicas para um relacionamento, e o casal se conhece muito mais. É comum eles pensarem que são uma relação perfeita, estável e inseparável.

Decepção

É neste ponto que a maioria dos casais acaba, e é porque os defeitos das pessoas se tornam mais aparentes e podem se tornar intoleráveis. É quando as pessoas geralmente decidem se seguem ou se os problemas não são aceitáveis.

Superando crises

Nem todo mundo tem sucesso, mas é nesta fase que um amor real é estabelecido. Você tem uma visão mais realista da relação.

Casal estabelecido

Eles criam propósitos juntos, aprendem a superar crises e se tornam especialistas em unir forças para trabalhar em equipe.