5 livros para aprender a arte da meditação e ter uma vida melhor

Hoje, 29 de setembro, é o Dia Mundial da Meditação. Em meio às incertezas da pandemia do coronavírus, a prática prática se tornou um mercado bilionário disputado por aplicativos de celular, como o Headspace e o Calm.

O Headspace registrou um crescimento de 13 vezes desde fevereiro até agora no número de pessoas que completaram a prática na modalidade “Stressed”, um sinal do esgotamento mental na quarentena. O aplicativo já foi baixado 62 milhões de vezes em 190 países, conta com 2 milhões de assinantes e tem parceria com mais de 600 empresas para uso corporativo.

No mesmo período, o Calm, que possuía pouco mais de 1 milhão de usuários, superou a marca de 50 milhões de downloads e chegou a um valor de mercado de 1 bilhão de dólares, tornando-se o primeiro unicórnio de uma empresa focada, literalmente, em meditação.

A meditação consiste em esvaziar a mente de qualquer pensamento, de forma a buscar a estabilidade mental interna. Parece simples, mas só quem já tentou sabe o quanto é difícil. A prática é milenar, mas vem ganhando força nas últimas décadas nas sociedades ocidentais. Para te ajudar na prática, seja até mesmo para começar os primeiros passos ou se aprofundar, selecionamos 5 livros que estão entre os mais vendidos do comércio eletrônico brasileiro. Confira:

1. "NeoMindfulness: mude sua vida em sete semanas", por Maurício Sita



Neste livro, você conhecerá um treinamento que resulta no equilíbrio das energias mentais e físicas e muda para melhor os padrões de bem-estar e qualidade de vida, proporciona desenvolvimento pessoal e crescimento intelectual. Você sabia que: – A meditação é a única forma que nós humanos temos para atingir o equilíbrio da mente e do corpo? – Que nem mesmo a ciência descobriu meios diferentes para alcançarmos tal equilíbrio? – Que a ciência não conhece outros caminhos para atingirmos outro estado de consciência? Compre a partir de R$ 26,90.

2. "Quietinho feito um sapo: Exercícios de meditação para crianças (e seus pais)", por Patricia Calazans



Uma introdução à técnica de meditação Mindfulness para crianças e pais. De forma clara e acessível, a autora explica o conceito de “atenção plena” – ou simplesmente sentir, aceitar e viver cada momento como ele é – e mostra como essa prática cada vez mais popular pode ajudar as crianças a se tornarem menos agitadas e mais focadas, a dormirem melhor, aliviarem preocupações, raiva e se sentirem mais pacientes e conscientes. Compre a partir de R$ 18,53.

3. "Meu primeiro livro de Mindfulness", por Christiane Engel



Partindo do estado de consciência e atenção é possível chegar ao estado zen, então encontre um lugar tranquilo, respire profundamente e, juntos, vamos descobrir a magia da consciência plena ou mindfulness. Compre a partir de R$ 47,62.

4. "A Caminhada da Meditação: 21 dias de práticas que podem transformar a sua vida", por Tadashi Kadomoto



Em A caminhada da meditação, Tadashi Kadomoto, autor best-seller, trará 21 dias de práticas necessárias para que possamos sair da desordem e encontrar uma vida repleta de paz e leveza. Compre a partir de R$ 27,90.

5. "A arte de meditar", por Joel S. Goldsmith



Para Joel Goldsmith, o objetivo deste livro é ajudar os alunos a praticar a arte da meditação, por meio da qual a Palavra finca raízes, a fim de que eles penetrem numa consciência real da vivência no Espírito. Compre a partir de R$ 40,92.

