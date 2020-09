WhatsApp: 5 novos recursos que serão liberadas dentro de pouco tempo

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em novos recursos para os usuários. E 5 novas funções serão liberadas em breve. Confira detalhes:

Versão Business

De acordo com o site especializado WABetaInfo, os ícones de chamada de voz e vídeo estão mesclados em um único. Para realizar uma chamada de voz ou vídeo, o usuário deve tocar, escolhendo o tipo de ligação.

Além disso, foi liberado um novo atalho do catálogo, visível quando a empresa possui pelo menos 1 produto disponível. As melhorias constam em uma recente versão beta para Android.

WABetaInfo

Mais privacidade

O aplicativo trabalha em um novo recurso chamado ‘expiring media’. A novidade será liberada em breve para os sistemas Android e iOS.

Quando o usuário enviar uma ‘mídia expirada’ (imagens, vídeos e GIFs), o arquivo desaparecerá do telefone do destinatário automaticamente, depois de visualizado.

Como revelado, quando o recurso for habilitado, o usuário poderá tocar no novo botão para enviar a mídia com tempo limitado.

Vários dispositivos

A plataforma permitirá que o usuário utilize uma mesma conta do aplicativo em até 4 dispositivos diferentes ao mesmo tempo.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o primeiro acesso antecipado será liberado exclusivamente para testadores beta em breve.

Com isso, não será necessário uma conexão de internet no telefone principal. Será possível utilizar o WhatsApp Desktop quando o telefone estiver desligado, por exemplo.

WABetaInfo

Segurança total

Além disso, o app WhatsApp também trabalha em uma função que permite criar uma nova sessão web (WhatsApp Web) utilizando o leitor biométrico do celular.

Com isso, quando o usuário for iniciar uma nova sessão, será necessário confirmar por meio da digital. O recurso ainda está em desenvolvimento e não tem previsão de lançamento.

Personalização do app

Por último, a plataforma trabalha na definição de papel de parede para um chat específico.

Como revelado pelo site WABetaInfo, será possível definir a opacidade e adicionar Doodles, por exemplo. A novidade será liberada em uma próxima atualização.

