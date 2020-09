Por que os cães NÃO devem comer tomates?

Muito usado em saladas e molhos, o tomate é um fruto altamente nutritivo e saboroso para os seres humanos. Então, por que os veterinários não permitem que seja dado aos cães?

O tomate não é um alimento proibido para os cães, mas contém tantas contraindicações e precauções que devem ser tomadas que talvez não valha a pena correr o risco de afetar a saúde de seu cachorro.

Em primeiro ligar, temos o problema da acidez do fruto, que em excesso pode causar lesão no estômago de seu cão.

Outro fator preocupante é a presença da substância chamada de solanina, que é extremamente tóxica para os cães. Ela está mais presente nos frutos mais verdes e no caule da planta, mas é muito perigosa.

Além de desconfortos gastrointestinais e alteração no ritmo cardíaco, ela provoca fraqueza, tremores e convulsões em seu animalzinho.

Tem ainda a semente, que pode causar obstrução gastrointestinal no cachorro e, por fim, a casca do tomate, que é considerada uma das mais contaminadas por agrotóxico entre as frutas e pode causar uma intoxicação severa e até matar seu cão.

Dito isso, voltamos à velha pergunta: vale a pena o risco?