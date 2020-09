Os signos do zodíaco que podem descobrir o amor em outubro

Alguns signo do zodíaco já devem começar a preparar o coração, pois as chances de descobrir o amor em outubro aumentam. Confira quais são:

Touro

Logo no início do mês a vida amorosa começa a receber boas energias. Aqueles que já possuem um interesse romântico podem se aproximar ainda mais e ver a chama da paixão ficar ainda mais acessa; isso ajudará a resolver conflitos e se entender melhor. Um novo alguém que impressionará desde o primeiro momento pode surgir e se tornar uma conexão muito especial.

Gêmeos

As coisas positivas chegam no momento certo e levar o início do mês com tranquilidade o ajudará a se preparar para o melhor que está por vir no meio de outubro! Oportunidades que fazem sentir emoção surgem na vida de solteiros e comprometidos. A parceria tende a se conectar de forma muito especial e tudo será muito recíproco. Apenas evite que sua mente se perda em memórias do passado e acabe se esquecendo da beleza do agora.

Libra

O meio do mês traz um brilho especial para a vida dos librianos. Para muitos, se trata de um novo começo no amor, no qual o coração toma uma direção nunca percorrida ou apenas recente. Sentimentos são revelados e nada mais permanecerá em segredo. Não tenha medo de se abrir ao novo ou dizer o que sente por alguém especial!

Capricórnio

O melhor pode estar guardado para o final do mês e valerá a espera. Novas emoções o aguardam, apenar de não ser nada simples descobrir que você realmente está apaixonado por alguém. A intimidade entre casais deve aumentar.