O segredo dos chefes de cozinha para grelhar o bife perfeitamente

Grelhar o bife perfeitamente não é uma tarefa tão simples. No entanto, há um segredo colocado em prática por diversos chefes de cozinha que pode ajudar. Gaby Dalkin , chef e blogueira de culinária da Califórnia, revelou ao portal Eatthis um segredo interessante.

De acordo com ela, o bife grelhado perfeitamente dependerá do sal. “Cerca de duas a três horas antes de ligar a grelha, polvilhe os dois lados do bife com sal e coloque-o em uma assadeira com borda”, explica.

Ela explica que o sal permitirá que o bife manterá a carne super suculenta. “Em seguida, antes de grelhar, seque o bife com uma toalha de papel e tempere com sal e pimenta novamente. Use sal – ele terá uma crosta mais crocante!”.

