Japão quer construir estação espacial na órbita da lua

A agência de exploração aeroespacial do Japão (JAXA) divulgou nesta segunda-feira que tem planos para construir uma estação espacial na órbita da lua em parceria com os Estados Unidos ainda nesta década para iniciar a exploração do satélite terrestre.

De acordo com a agência, o plano é usar o hidrogênio gerado a partir da água extraída dos depósitos de gelo da lua para fabricar o combustível necessário para a exploração.

A estação, com previsão de conclusão em meados de 2030 será chamada Gateway e até 2035 o país pretende instalar na lua uma fábrica de combustível no polo sul lunar, local onde as pesquisas determinaram haver depósitos de gelo que nunca foram expostos à luz solar.

O combustível será usado em espaçonaves reutilizáveis capaz de transportar astronautas entre a lua e a estação espacial, o que permitirá a exploração detalhada do satélite pelos países.