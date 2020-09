Horóscopo semanal: As previsões para cada signo na última semana de setembro

Áries

Você pode se sentir sobrecarregado, achando que os recursos não são suficientes. Esta é hora de ter um emprego mais bem remunerado ou de procurar uma renda extra, sempre com otimismo para alcançar a prosperidade.

Uma surpresa amorosa chega e o deixará feliz. Um amor do passado pode voltar para resolver as pendências. Tenha cuidado com suas emoções ou sentimentos indefinidos, eles podem dificultar sua vida amorosa.

Você recebe um dinheiro extra ou lhe pagam uma dívida do passado. Cuidado com fraudes ao vender algo. Você terá sorte na terça-feira com os números 24 e 51. O branco ajuda a atrair a sorte. Um amigo pode se apaixonar por você, esclareça essa situação.

Touro

Você vai tomar decisões sobre do trabalho e reorganizar seus projetos. Seu signo é muito confiante e isso o torna uma vítima de pessoas más que só querem abusar da sua boa vontade, então tente se afastar de gente assim.

Você recebe uma oportunidade. Tenha cuidado com as fofocas ou tente não falar sobre o que as pessoas compartilham com você.

A falta de confiança pode gerar brigas por ciúmes infundados; tente ser mais compreensivo. Você enfrenta uma ação judicial ou resolve questões com advogados.

Alguém próximo ou seus pais o procuram para pedir apoio em uma situação. Tenha cuidado com problemas pulmonares ou de garganta e cuide melhor da saúde. Você terá sorte na quinta-feira e estará com os números 07 e 55. O vermelho ajuda a energia positiva se intensificar.

Gêmeos

Você vai estar muito ocupado durante esta semana, mas estará muito forte para enfrentar novos desafios e realizá-los da melhor forma. Apenas tome cuidado com o desequilíbrio emocional ou nervos.

Não deixe o cuidado com a sua mente para depois. Uma viagem pode surgir. Um problema legal é resolvido a seu favor. Um amor do passado o procura. Você terá sorte na terça-feira e estará relacionado a novos projetos que irão melhorar sua renda.

Você ajuda sua mãe em questões financeiras. Os casais podem ter problemas de relacionamento; é melhor não ofender o outro e se acalmar antes de dizer algo. Continue seus estudos com perseverança. Seus números da sorte são 08 e 77. Uma pessoa do signo de Peixes ou Áries possui sentimentos por você.

Câncer

Você recebe boas notícias esta semana no trabalho e se livrará de problemas. Você está passando pelo seu tempo de crescer economicamente e se antecipará a todos os seus problemas financeiros. V

Você finalmente resolve uma questão legal que funcionará a seu favor. Não seja tão intenso nos relacionamentos amorosos e tudo sairá melhor. Você pode encontrar pessoas importantes. A saudade da sua família ou seus avós aumenta.

Não queira controlar a vida dos outros, procure dar apenas conselhos e evite carregar as energias ruins das pessoas. Você terá sorte na quarta-feira com os números 04 e 31. Quem for solteiro estará rodeado de muitos amores proibidos ou triângulos amorosos.

Leão

Você vai pagar dívidas e começara a pensar mais no futuro. Não abuse nos gastos e administre melhor sua vida financeira. Sua mãe procura você para ajudá-la com um problema familiar.

Momento de cuidar da saúde com responsabilidade. Você pode querer impor sua vontade nos relacionamentos de forma autoritária, mas há momentos em que você deve negociar de igual para igual.

Você terá muitas reuniões ou mudanças de última hora no trabalho. Cuide da sua imagem profissional, é bom que você tenha bom humor, mas não faça brincadeiras com qualquer um.

Você terá sorte na terça-feira e estará bem em tudo relacionado a novas e mais bem remuneradas posições no trabalho. Cuidado com infecções de pele. Seus números da sorte são 06 e 55.

Virgem

Durante esta semana, você terá notícias muito boas ao seu redor e da sua família. Você participará de reuniões de trabalho com seus superiores para mudanças repentinas no trabalho; prepare-se o melhor possível.

Tenha cuidado com problemas nos ossos ou quadris e evite se machucar. Tudo vai bem em sua casa, mas procure não descuidar das pessoas que você ama. Evite brigar sem motivo e sentir ciúme; isso atrai péssimas energias, especialmente nos relacionamentos.

Você terá sorte com os números 01 e 33. Você entra em contato com novas pessoas no trabalho ou com uma nova empresa. Cuide melhor do seu animal de estimação e fique atento a problemas de saúde.

O cigarro faz muito mal e é preciso tentar ter uma vida mais saudável; não esqueca que cuidar de si deve estar em primeiro lugar.

Libra

Você vai festejar esta semana e se sentirá com sorte. Analise qualquer trabalho e proposta de negócio que surgir em seu caminho para fazer o melhor.

Seu melhor dia da semana será a terça-feira; as estrelas se unem para que a sorte e a felicidade na vida amorosa prevaleçam com você por mais tempo. Você terá sorte no jogo com os números 09 e 21.

Os relacionamentos ficam tranquilos e repletos de amor; uma viagem pode ser planejada para passar mais tempo juntos. Quem é solteiro, pode encontrar o seu parceiro ideal em alguém do signo de Gêmeos ou Virgem.

Você paga dívidas. Você faz um novo projeto no trabalho. Tenha atenção com problemas intestinais ou estomacais; cuide melhor da alimentação. Suas cores da sorte são o amarelo e o azul. Vá em frente e não olhe para trás.

Escorpião

Você se sentirá animado esta semana para conhecer novas pessoas em sua vida. A chance de alguém deixar um aprendizado em sua maneira de pensar é grande.

Você está passando por um período de prosperidade e abundância; aproveite a quarta-feira, pois a sorte o favorecerá.

Tenha cuidado com problemas nas costas e cintura; evite se esforçar muito se você fizer exercícios. No trabalho, você terá reuniões ou será convidado para uma venda.

Fique de olho em sua família e ajude a cuidar da saúde de quem ama. Um amor do signo de Áries ou Câncer pode falar sobre compromisso sério.

Seus números da sorte são 02 e 19, e sua cor é o vermelho. Seu objetivo é ser sempre o melhor em tudo, mas você deve cuidar da mente para não se frustrar.

Sagitário

Você vai se sentir preocupado esta semana com seu trabalho e com as mudanças que estão por vir, mas tente não pensar muito e resolver seus problemas no momento certo. Seu melhor dia será segunda-feira e você terá sorte com os números 07 e 66.

Você entra deseja estudar novamente e ficar mais preparado. Tenha cuidado com perdas de dinheiro e tente não ser descuidado com suas coisas. Você muda de casa ou decide se mudar para mais perto de sua família.

Lembre-se que quase sempre suas doenças são agravadas por medo ou angústia, então tente se livrar de todas as energias negativas e passe a cuidar melhor da saúde, especialmente do pulmão.

Alguém paga uma dívida do passado ou você recebe dinheiro extra. Acredite no seu potencial e esteja aberto a novas propostas.

Capricórnio

Seu desempenho no trabalho é reconhecido e você está na sua semana de sorte. Seu melhor dia será a terça-feira; você será convidado a participar de vários negócios ou trabalhar para uma empresa em melhor posição.

Você vai se sentir muito feliz. Resolva os problemas jurídicos para que não ter dor de cabeça mais tarde. Um ex deseja voltar, mas tenta conversar e esclarecer isso bem.

Momento de tomar decisões importantes para os filhos. Seu melhor desempenho está na administração. Deixe o ciúme de lado e tente ser feliz com seu parceiro atual.

Seus números da sorte são 01 e 30 e sua cor é o laranja. Seu objetivo é sempre estar em paz consigo mesmo e isso não pode ser deixado de lado.

Aquário

Você terá muito trabalho esta semana e tudo sairá bem. Lembre-se que você precisa administrar melhor o seu tempo e não deixar suas pendências pessoais sempre para o final. Uma viagem pode surgir.

Durante esta semana você vai fechar círculos amorosos e tentar fugir daquelas pessoas que o machucam. Lembre-se que o amor deve ser dado e não comprado, então tente definir bem os seus sentimentos e quem apenas se interessa por aquilo que você possui.

Você organiza documentos. Você dá dinheiro a um membro da família para pagar uma dívida. É melhor ter mais atenção com os problemas hormonais ou no sistema digestivo; cuide da saúde.

Continue seus estudos e tente avançar em sua vida profissional. Você terá sorte na quinta-feira com os números 11 e 15. Durma mais e deixe o celular de lado.

Peixes

Você refletirá esta semana sobre o que deseja para sua vida pessoal. Oportunidades de emprego que o ajudarão financeiramente podem chegar. Tente economizar para quando tiver momentos de escassez.

Tenha atenção com as dores nas costas ou nos joelhos; não faça exercícios extremos. Você é nobre, mas não permita que seu parceiro abuse de você. Você tem facilidade para organizar eventos sociais e isso pode gerar oportunidades de crescimento.

Às vezes você se esforça muito para que as pessoas ao seu redor o admirem, mas lembre-se que nem todos podem ser agradados; tente relaxar. Você terá sorte na terça-feira com os números 05 e 44. A doença de um familiar pode ser descoberta e você deve apoiá-lo.